Bertolini: "L'Italia di Mancini ha espresso il miglior calcio: col Belgio la vedo favorita"

vedi letture

Lunga intervista quella rilasciata dal Ct della Nazionale Femminile Milena Bertolini a Tuttosport.

Impegnata per la preparazione alle partite di qualificazione al Mondiale 2023, il Ct ha parlato anche della Nazionale Maschile, questa sera impegnata contro il Belgio nei quarti di finale Euro2020: "Quando mi hanno chiesto di commentare per la Rai le gare dell’Europeo dell'Italia, ho accettato con piacere. Oltre ad essere una grande tifosa della nazionale maschile, questo ruolo per me inedito rappresenta un momento di formazione, grazie al quale ho la possibilità di osservare differenti modalità di gioco e di interpretazione delle partite. Ad oggi la squadra di Mancini è quella che ha fatto vedere il miglior calcio: non solo il mio collega è riuscito a trasformare una selezione di giocatori in un gruppo unito, ma a dargli una forte identità tecnica e tattica. Col Belgio vedo gli Azzurri favoriti, e lo dico senza presunzione, ma basandomi sui percorsi che le due nazionali hanno sostenuto fino ad ora. Poi è una competizione internazionale e le incognite sono tante, senza dimenticare che si tratta di un Europeo giocato nel bel mezzo di una pandemia. È stato un anno e mezzo molto faticoso, con protocolli che hanno provato i calciatori sia da un punto di vista fisico che psicologico. Credo che da questo punto di vista però l’Italia abbia un altro vantaggio: a parte Jorginho, Verratti ed Emerson, ha una rosa di calciatori che sono usciti quasi subito dalle coppe o che non le hanno proprio disputate, ed hanno avuto modo di riposare di più rispetto agli avversari".