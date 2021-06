Brividi ed emozione per Eriksen: le immagini del minuto di applausi per il 10 danese

Un minuto di applausi. Al 10’ di gioco, Danimarca-Belgio si è fermata per mandare un messaggio forte a Christian Eriksen. Tutto lo stadio in piedi, arbitro compreso, ad applaudire il centrocampista dell’Inter. A riproporre le immagini, che hanno fatto da emozionante contesto alla vittoria per 2-1 del Belgio, la federcalcio danese via social.