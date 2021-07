Christensen: "Non siamo inferiori all'Inghilterra. Kane? Hojbjerg ci dirà come fermarlo"

Andreas Christensen, difensore della Danimarca, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro l'Inghilterra: "Penso che abbiamo abbastanza qualità per affrontare qualsiasi squadra. Come squadra non direi che l'Inghilterra è migliore di noi. Kane? Lo conosco bene, ma Hojbjerg lo conosce di più e potrebbe aiutarci. Potremo approfittarne. Kane è bravo con i piedi ed è uno dei migliori cannonieri. Reagisce d'istinto. È molto forte ed è difficile da marcare".

A Wembley non ci sarà il pubblico danese: "Saremo in inferiorità numerica ma siamo contenti e cercheremo di essere il più rilassati possibile. Abbiamo già dimostrato di avere le qualità per giocare con i migliori".