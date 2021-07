"Con l'Inghilterra partiamo 50 e 50". Rivedi le parole di Spinazzola in vista della finale di Wembley

"Secondo me partiamo 50 e 50. Loro sono molto forti, con individualità incredibili. Sancho, Rashford, Foden sono in panchina, ti dà l’idea di quanto siano forti. In difesa non subiscono gol, sarà tosta. Noi siamo un grande gruppo, ce la possiamo fare”. Così Leonardo Spinazzola, esterno azzurro fermato da un brutto infortunio al tendine d'Achille, intervenuto ai microfoni di Sky: "a. Sono più emozionato ora che quando ero con la squadra. L’infortunio? Rimuoverlo è un po’ difficile, però ora sono con la mia famiglia e penso alle cose belle della vita e vado avanti con quello. L’esultanza con la maglietta mi ha emozionato, li ho ringraziati per due ore. Ho aspettato mi chiamassero dal pullman, mi hanno cantato una canzone e li ho ringraziati con tutto il cuore. È stata un’emozione incredibile e sapevo che li avrei raggiunti in finale”.

Guarda il video in calce con le parole di Spinazzola!