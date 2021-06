Courtois punzecchia CR7: "Lui è lo stesso di quando ero all'Atletico, mentre io sono cresciuto"

vedi letture

"Abbiamo un piano per fermare il Portogallo, i lusitano non sono solo Cristiano Ronaldo". Parola di Thibaut Courtois, portiere della Nazionale belga che oggi ha presentato così in conferenza stampa la sfida valida per gli ottavi di finale di Euro 2020 in programma domenica contro il Portogallo di Fernando Santos. "Cristiano è il capocannoniere degli Europei ed è un ottimo giocatore, ovviamente. Penso però che, a differenza mia, oggi CR7 sia sempre lo stesso giocatore che era quando io ero all'Atletico sette anni fa. Mi sono evoluto più io di lui in questo tempo", ha dichiarato l'estremo difensore del Real Madrid.