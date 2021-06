Croazia-Scozia, Brozovic torna a guidare il centrocampo dopo il forfait con la Repubblica Ceca

Marcelo Brozovic è pronto a tornare in campo per aiutare la Croazia a raggiungere una qualificazione agli ottavi di Euro 2020 che pare tutt'altro che scontata. Dopo aver saltato la partita con la Repubblica Ceca per dei guai al ginocchio, il centrocampista dell'Inter è pronto a riprendere in mano le redini del centrocampo della sua nazionale.