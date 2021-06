Croazia-Scozia, Kovacic: "È l'occasione per i giovani di talento di far vedere il loro carattere"

Mateo Kovačić ha parlato a euro2020.com della sfida di domani contro la Scozia: "Certamente non sarà una partita più facile delle altre due, anzi: entrambe lotteranno per superare il turno per cui sarà la partita più difficile. Dobbiamo vincere, per aumentare la nostra fiducia. Per il numero di talenti che abbiamoci aspetta un futuro brillante. Abbiamo giovani giocatori di grande qualità che giocano per buoni club. Ora dobbiamo vedere il loro carattere e se possono ripetere ciò che i giocatori più anziani, che avevano la forza mentale richiesta, hanno fatto.".