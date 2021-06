Crosetti (la Repubblica) dopo Italia-Svizzera: "E ora è difficile trovare posto a Verratti"

Tramite la Repubblica, Maurizio Crosetti analizza il successo di ieri dell'Italia sulla Svizzera con particolare attenzione alla crescita di Manuel Locatelli: "Come diavolo si fa, adesso, a levare Locatelli per ridare la maglia a Verratti? Impossibile. Anche se Locatelli non è il secondo playmaker classico del dogma manciniano ma un ordinatore / incursore / stoccatore, meno geometrico e più offensivo del piccolo abruzzese di Parigi. Con Verratti il meccanismo tornerebbe al classico, con Locatelli si balla il rock. Però un Europeo è lungo, e noi lo speriamo già lunghissimo. Forse la strada è segnata da Sassuolo a Londra, tra la via Emilia e il West End".