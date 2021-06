Da Lineker a Keane. In Inghilterra temono l’Italia di Mancini: "Sembrano molto forti"

In Inghilterra iniziano a temere l’Italia in vista della vittoria finale dell’Europeo. L’ex centravanti Gary Lineker ha infatti twittato sul proprio profilo: “Dieci vittorie di fila senza concedere gol. Gli azzurri sembrano molto forti”. Gli ha fatto poi eco l’ex capitano del Manchester United Roy Keane ai microfoni della BBC: “L’Italia va elogiata per il lavoro in fase di non possesso, bloccando gli avversari con grinta e ritmo. E quando hai fame e voglia, di sicuro avrai successo”.Il quotidiano The Guardian invece elogia gli azzurri scrivendo: “dimostrazione di forza collettiva della rivelazione dell’Europeo, che dovrebbe mettere in guardia il resto delle rivali”.