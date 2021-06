Dalot, dalle vacanze alla chance Euro2020: il milanista raggiungerà l'Ungheria da Dubai

vedi letture

Il Portogallo dovrà fare a meno di Joao Cancelo, positivo al Coronavirus. Al suo posto è stato convocato Diogo Dalot, terzino del Manchester United in prestito al Milan. Record racconta un interessante retroscena sulla chiamata del milanista. Quando il c.t. Fernando Santos gli ha telefonato per comunicargli la sua decisione, Dalot era in vacanza a Dubai in compagnia della sua fidanzata e di alcuni amici per recuperare dalle fatiche dell'Europeo Under 21. Pertanto il classe '99 dovrà raggiungere l'Ungheria, dove il Portogallo sarà impegnato martedì nell'esordio a Euro2020, direttamente dagli Emirati.