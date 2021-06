Dalot dopo l'eliminazione: "Non era il finale che volevamo, ma torneremo più forti"

Non doveva nemmeno essere convocato, ma l'infortunio di Joao Cancelo ha aperto a Diogo Dalot le porte dell'Europeo. Ieri, il terzino che ha giocato in prestito al Milan nell'ultima stagione è stato tra i protagonisti della sfida tra Belgio e Portogallo, persa dai lusitani per 1-0. Il giocatore di proprietà del Manchester United ha espresso il suo pensiero sull'eliminazione sui canali social: "Ho vissuto momenti indimenticabili e non riuscirò a ringraziarvi tutti per il sostegno e l'affetto instancabili che ci avete trasmesso in tutto questo Europeo. Non è stato il finale che speravamo, ma siamo convinti che torneremo più forti! E ancora una volta lo faremo tutti insieme".