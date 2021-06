Danimarca, Braithwaite: "Eriksen ci ha detto che tornerà in campo. È un combattente"

Anche l'attaccante della Danimarca Martin Braithwaite ha parlato del malore accusato da Christian Eriksen nel finale di primo tempo del match contro la Finlandia dicendosi ancora scosso per quanto avvenuto: “Voglio solo dire a Christian che lo aspettiamo e che siamo sicuri che tornerà presto con noi. La cosa più importante è la sua salute, ma lo conosco ed è un combattente. Per questo non si darà per vinto e a noi ha già detto che tornerà in campo. - spiega il giocatore che da bambino era rimasto due anni senza poter camminare a causa della sindrome di Calvé-Perthes, una malattia che provoca la necrosi della testa del femore – Il corpo umano possiede risorse incredibili. Però ora voglio solo mandare un enorme abbraccio a Christian e dirgli che gli vogliamo tantissimo bene".