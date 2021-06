Danimarca, il CT Hjulmand: "Fatico a credere sia reale. L'amore per Eriksen ci ha messo le ali"

Dopo la vittoria netta contro il Galles che è valsa la qualificazione ai quarti di finale dell'Europeo, il CT della Danimarca, Kasper Hjulmand, ha commentato con emozione il traguardo raggiunto dai suoi: "E' difficile credere che tutto questo sia reale. Ammiro i ragazzi e il fatto che siano dei guerrieri. Non importa chi gioca, lo fanno sempre molto bene, sono dei veri combattenti. Siamo una squadra flessibile, non tutto è stato perfetto nel corso della gara ma siamo migliorati, ed è una cosa che abbiamo fatto più volte".

Su Eriksen e la partita con la Finlandia.

"Quando ci siamo riuniti per l'Europeo eravamo ottimisti, abbiamo sempre creduto l'uno nell'altro e in questa squadra. Come è successo nel caso di Christian Eriksen, in quel momento è cambiato tutto per me e per tutti. L'attenzione nella partita è sparita, siamo entrati in campo in uno stadio completamente diverso. Avevamo dei dubbi, ma cosa potevamo fare? Ora sono solo grato che tutto sia andato bene e che le persone ci abbiano aiutato. Tutti ci hanno dato il supporto di cui avevamo bisogno, e il loro amore ci ha messo le ali".