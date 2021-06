De Boer chiede di più a Depay: "Sa di poter fare meglio. È il primo a fare autocritica"

"Depay ha giocato leggermente al di sotto del suo livello sin qui nell'Europeo". La critica, assolutamente costruttiva, arriva direttamente dal c.t. dell'Olanda Frank De Boer, che in conferenza stampa ha voluto spronare così il suo attaccante: "Memphis è il primo a fare autocritica, può fare meglio di così. Avremo bisogno del miglior Depay per arrivare quanto più lontano possibile in questo torneo, è un giocatore speciale per noi".