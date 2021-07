Del Piero su Morata: "Gli auguro di segnare un gol, ma senza che la Spagna si qualifichi"

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa a AS, Alessandro Del Piero si è soffermato sulle punte spagnole e su Alvaro Morata: "Come l'Italia, a volte anche la Spagna ha mostrato mancanza di punte. Morata, però, ha conquistato la fiducia del tecnico non solo con i gol, che sono già stati due, ma anche con gli spazi che si crea e la sua capacità di cercare profondità e difendere. Le critiche alla nazionale arrivano spesso e alla fine finiscono per trasformarsi in lodi. Vorrei che Alvaro segnasse un gol, ma senza qualificazione".