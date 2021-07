Di Natale: "Chiesa si sta superando, è imprendibile. Immobile? Zero critiche per lui"

vedi letture

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato Antonio Di Natale, soffermandosi sull'Italia in vista della finale di Wembley con l'Inghilterra ed in particolar modo su Federico Chiesa: "Se non fosse forte la Juve non avrebbe investito tanto su di lui. In questo europeo si sta superando. E' un giocatore che mi piace tanto perché è imprevedibile. Va a destra, a sinistra, non lo prendi. Criticare Immobile? Proprio no. Ciro si sta sacrificando moltissimo, fa un lavoro enorme per la squadra. Tutto il gruppo gioca con questo spirito. Che con la Spagna è stato determinante".