Domani Italia-Inghilterra, Bergomi: "Andare in campo sereni senza pensare all'arbitro"

vedi letture

Beppe Bergomi ha parlato ai microfoni di Sky Sport della pressione che può esserci attorno agli azzurri per quanto riguarda l'arbitro: "Dobbiamo andare in campo sereni, non pensare all'arbitro. E' impensabile che al giorno d'oggi si possa pensare ad un arbitro che possa sbagliare apposta. Non ci credo. Non lo ha fatto nemmeno l'arbitro l'altro giorno. Come ha detto Bonan, era un rigore dubbio, per me non c'era ma è stato dato ed è stato commesso un errore. Noi dobbiamo andare in campo e saper reggere le pressioni anche a qualche contatto e a qualche situazioni che può capitare in campo ma sereni. Abbiamo tutte le qualità per poter fare una grande partite. Lo abbiamo dimostrato. A parte la Spagna, tutte le squadre si sono adeguate agli azzurri".