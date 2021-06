Domani Slovacchia-Spagna, Tarkovic: "Noi l'outsider, ho sempre creduto in questa squadra"

Stefan Tarkovic, CT della Slovacchia, ha parlato ai canali ufficiali della Federazione in vista della sfida di domani contro la Spagna: "Se Svezia e Polonia partivano favorite contro di noi, la Spagna è la favorita del girone e dell'intero torneo. Dobbiamo prepararci bene per la partita e continuare a giocare bene. Posso dire a nome mio e della squadra che faremo del nostro meglio per vincere. Siamo riusciti a contenere giocatori di classe mondiale come Lewandowski, Zielinski, Forsberg, Isak e Berg. Questo dà l'idea dell'organizzazione della nostra squadra. Lavoro con questi ragazzi da poco tempo e dobbiamo migliorare in attacco. Ho sempre creduto nella squadra, anche se molti hanno dubitato della sua qualità. E credo che contro la Spagna faremo una grande partita. Negli altri gruppi ci sono stati risultati sorprendenti: ritengo che la Slovacchia abbia le qualità per giocare un ruolo importante nel girone nonostante, delle quattro squadre, sulla carta fossimo l'outsider".