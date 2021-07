Donnarumma show con l'Italia: "Rigori? Li prepariamo prima, ma poi c'è anche l'istinto"

vedi letture

E' un Gianluigi Donnarumma emozionato quello che si presenta a Sky dopo la vittoria contro la Spagna: "Sappiamo da dove siamo partiti e da dove sono partito io. In quel momento c'era tutto, sono in una finale dell'Europeo. Con la forza del gruppo ce l'abbiamo fatta. I portieri che mi hanno preceduto hanno fatto la storia in azzurro, ce la metterò tutta cercando di batterli. Le emozioni non si possono descrivere, per la testa mi sta passando qualsiasi cosa. Me la godo con i compagni, e dedico la vittoria a Spinazzola. Con i preparatori guardiamo sempre tutto, ma poi c'è anche l'istinto".