Donnarumma tiene l'Italia sullo 0-0: Spagna vicina al vantaggio con Dani Olmo

Comincia a prendere campo, sempre puntando sull'enorme qualità del palleggio, la Spagna di Luis Enrique. Primo tiro in porta del match che arriva al 25', da un errore in impostazione. Imbucata di Oyarzabal in favore dell'inserimento di Dani Olmo, liberatosi in area anche grazie a un po' di fortuna. A quel punto, sul piatto destro a botta sicura, decisivo Donnarumma.

