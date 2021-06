esclusiva Melli: "Vedo l'Italia tra le prime 4. Non c'è bomber? Va distribuita la fase realizzativa"

vedi letture

Tra due giorni la nostra Nazionale debutta agli Europei contro la Turchia. Sale l'attesa per gli azzurri che fin qui hanno dimostrato di essere in ottima condizione. Ne abbiamo parlato con Alessandro Meli, ex attaccante che ha vestito anche la maglia dell'Italia. "Le sensazioni - dice a Tuttomercatoweb.com - sono quelle della maggior parte delle persone e degli addetti ai lavori, ovvero molto positive. Mi pare di vedere un gruppo affiatato, integrato bene. Le qualificazioni e gli ultimi test sono stati incoraggianti ci sono i presupposti per un ottimo Europeo".

E' una delle favorite l'Italia?

"Sicuramente tra i primi quattro ci siamo, poi il calcio è fatto di cose particolari. Stiamo parlando di un torneo breve e non di un anno intero in cui la qualità viene fuori. Qui la partita sbagliata ti fa andare a casa. Però a bocce ferme direi che tra le prime 4 ci siamo".

Si dice che manchi un vero bomber. E' d'accordo?

"Forse a livello di nome può essere vero però ci sono i giocatori che possono dire la loro. Ai mondiali del 2006 l'Italia vinse senza anche senza tanti gol di un solo attaccante. Alla fine vinci non perchè hai l'attaccante che fa 5-6 gol ma se riesci a mandare in gol tutti gli attaccanti e noi ne abbiamo 4-5 di buon livello anche se non sono Lewandovski. I nostri possono far gol, non diventeranno capocannonieri, anche se glielo auguro, ma se si distribuisce bene la fase realizzativa siamo a buon punto"

Il vero punto di forza qual è? Il centrocampo?

"L'obiettivo di Mancini è quello di proporre una squadra che gioca bene palla a terra. E' stato immagazzinato un tipo di gioco che in mezzo al campo è redditizio, con fraseggio con gente rapida e svelta, meno fisica ma abile nel muoversi".