Espulso l'atalantino Freuler: Svizzera-Spagna prosegue in dieci contro undici

Una scivolata dura, un cartellino rosso che non mette tutti d'accordo. Svizzera-Spagna proseguirà dal 79' in dieci contro undici per l'espulsione di Remo Freuler per un fallo in spaccata su Gerard Moreno. Nessun dubbio per l'arbitro Oliver, che caccia fuori l'atalantino e regala l'uomo in più agli spagnoli in questo finale di tempi regolamentari.

