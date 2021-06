Euro 2020 - Gli uomini mercato: Depay, il prossimo colpo a parametro zero del Barça?

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Memphis Depay - 76 gol in 178 partite. È questo il bottino che il Lione saluta con l’addio all’attaccante olandese. Ragazzo prodigio ai tempi del PSV, Depay è rinato con la formazione francese dopo la deludente parentesi con il Manchester United. Adesso è pronto a riprovarci: a breve, sarà il principale riferimento offensivo della nazionale oranje, tuttora in fase di ripresa ma decisamente più competitiva rispetto al recente passato. Poi, uno dei principali colpi a parametro zero dell’estate. Ci ha preso gusto il Barcellona, che dopo Aguero e lo smacco Wijnaldum conta di portare a termine questa lunga trattativa: potente ma anche tecnico, duttile e prolifico nonostante il fisico statuario, Depay può integrarsi in un attacco atomico e forse persino troppo folto (oltre a lui e al Kun, tra i grandissimi calibri anche Messi e Griezmann, salvo sorprese). Le news dalla Catalogna sono ottimistiche per i tifosi blaugrana: la società conta nelle prossime ore, probabilmente prima dell’inizio di Euro 2020, di far arrivare l’annuncio, contratto fino al 2025. Il Barça manderebbe così a vuoto i tentativi della concorrenza: a Depay hanno fatto un pensierino anche italiane come Inter o Milan. Le ultime fanno registrare un ritorno di fiamma della Juventus, che offrirebbe più del Barça. Staremo a vedere, non sarebbe il primo "scippo" ai culés.

Nazionale - Olanda

Anno di nascita - 1994

Ruolo - Attaccante

Squadra di appartenenza - Lione

Scadenza contratto - 2021

Valore di mercato (Transfermarkt) - 45 milioni