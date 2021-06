Euro 2020 - Gli uomini mercato: Gosens può partire, ma solo al giusto prezzo

vedi letture

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Robin Gosens - Patti chiari e amicizia lunga. È la filosofia dell’Atalanta, da sempre: tutti sono utili, alcuni molto importanti, nessuno indispensabile. E per il giusto prezzo chiunque può partire. Così, potrebbe essere questa l’estate di Gosens. Magari meno se lo chiedete a Gasperini, che sulla propulsione offensiva del laterale tedesco continuerebbe volentieri a fare affidamento. Ma le sirene, dall’estero e non, si fanno sentire eccome. Ci sono tutte, dal Barcellona al Manchester City, passando per l’Atletico Madrid. In Serie A, soprattutto la Juventus mentre sembrano puntare altrove i piani dell’Inter, per quanto le italiane siano partite più in ritardo e rischino di vederlo finire all’estero. A patto, appunto, che qualcuno metta sul piatto della Dea i 40 milioni di euro che la famiglia Percassi chiede per dare il proprio placet alla cessione. Nel mezzo, l’Europeo con la Germania, che questa volta non parte con i favori del pronostico ma alla fine ci arriva quasi sempre. A sinistra, il titolare, è proprio Gosens: per chi all’estero lo conosce meno (ormai sono in pochi) può essere uno dei grandi protagonisti della competizione.

Nazionale - Germania

Anno di nascita - 1994

Ruolo - Terzino sinistro

Squadra di appartenenza - Atalanta

Scadenza contratto - 2022

Valore di mercato (Transfermarkt) - 35 milioni