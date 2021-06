Euro 2020 - Gli uomini mercato: hey Jude. Per Bellingham non è mai troppo presto

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Jude Bellingham - È ancora troppo presto perché sia il suo Europeo, ma solitamente se ne frega. Classe 2003, a 17 anni Bellingham ha già segnato in un quarto di finale di Champions League, come ha ricordato in maniera orgogliosa il Borussia Dortmund proprio oggi. Diventerà maggiorenne a torneo in corso ed è difficile che parta titolare nelle scelte di Southgate: a quell’età, già esserci è un piccolo grande traguardo. Per strappare l’inglese al Birmingham, solo un anno fa, il BVB ha speso oltre 23 milioni di euro: una cifra pazzesca considerato che parliamo di poco più di un teenager al momento dell’acquisto, ma che Jude ha saputo giustificare già alla prima stagione in Germania. E ora? Le big di Premier League farebbero carte false per poterlo riportare a casa, Guardiola ha speso parole importanti nei suoi confronti ma soprattutto il Chelsea è pronto a muoversi in maniera concreta. Difficile che i gialloneri possano davvero cederlo: la prima risposta ai Blues è stata una richiesta stratosferica, oltre 115 milioni di euro. Del resto, in partenza c’è già il connazionale Sancho e chissà cosa farà Haaland.

Nazionale - Inghilterra

Anno di nascita - 2003

Ruolo - Centrocampista

Squadra di appartenenza - Borussia Dortmund

Scadenza contratto - 2023

Valore di mercato (Transfermarkt) - 55 milioni