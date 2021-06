Euro 2020 - Gli uomini mercato: Mbappé punta il bis francese. Il prossimo galactico?

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Kylian Mbappé - La next big thing del calcio mondiale è già qui. Reduce dal titolo iridato 2018 con la Francia, la star assoluta della nazionale guidata da Didier Deschamps cerca il bis nella rassegna continentale. Gli mancherà il duello a distanza con Erling Haaland, l’altro ragazzo prodigio della Generazione Z, per ora decisamente molto meno titolato. Ma ci sarà tempo: a occhio e croce, un decennio o anche di più. Se il futuro immediato di Mbappé parla francese, quello a lunga scadenza potrebbe vedere protagonista un’altra lingua. Anche i muri del Bernabeu, dove dalla prossima stagione il Real Madrid tornerà a giocare, sanno che Kylian è l’obiettivo numero uno di Florentino Perez per rilanciare le merengues in salsa galacticos. Il contratto col Paris Saint-Germain, in scadenza nel 2022, lancia spiragli, preoccupanti o incoraggianti a seconda del punto di vista, in questa direzione. Finora, gli incroci necessari per quello che sarebbe l’affare dell’estate non si vedono. Al-Khelaifi, numero uno del PSG, ha chiuso seccamente la porta all’ipotesi di cedere il suo miglior giocatore. A Madrid fanno i conti con la vicenda Superlega, così come con i costi di un affare che sarebbe davvero clamoroso ma altrettanto complicato. Lo stesso giocatore, sin qui, ha nicchiato. Del resto, lo stesso paventato arrivo di Ronaldo a Parigi ha un suo rovescio della medaglia: qualcuno fa notare come il portoghese toglierebbe spazio all’astro già nato. Qualcun altro rileva come di CR7 il buon Mbappé sia grandissimo fan sin da giovanissimo: sarebbe un peccato non sfruttare l’occasione di divedere lo spogliatoio. Tutti scenari futuri. A oggi le certezze sono altre: che Mbappé proverà a vincere con la Francia, che il PSG non lo vuole cedere e che il Real ci pensa davvero. Soprattutto, che il suo accordo con i parigini scade nel 2022. Non proprio un orizzonte rassicurante.

Nazionale - Francia

Anno di nascita - 1998

Ruolo - Attaccante

Squadra di appartenenza - Paris Saint-Germain

Scadenza contratto - 2022

Valore di mercato (Transfermarkt) - 160 milioni