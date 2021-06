Euro 2020 - Gli uomini mercato: molto più che un figlio d’arte. Marcus Thuram, obiettivo Londra

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Marcus Thuram - Figlio d’arte, ma a questo punto anche qualcosa in più. Senza seguire le orme di papà Lillian, perché Marcus Thuram di mestiere fa l’attaccante, di preferenza l’ala ma visto il fisico (192 centimetri) anche il centravanti all’occorrenza. Nella Francia stellare di Deschamps è un’alternativa, nel Borussia Mönchengladbach una certezza: 11 gol e 12 assist nell’ultima stagione, considerando tutte le competizioni. Ha fatto male, in Europa, anche all’Inter, con un assist per partita nelle due gare del girone. Accostato in passato anche all’Italia, che è ovviamente casa sua anche perché nato a Parma, è oggi soprattutto nel mirino del Tottenham. A prezzi tutto sommato contenuti: nella diaspora che potrebbe interessare il ‘Gladbach quest’estate, può partire per 30 milioni di euro, quelli previsti dalla clausola risolutiva inserita nel suo contratto. Obiettivo Londra? Probabile. Intanto con la Francia: nel mirino c'è la finale di Wembley. E poi, appunto, l'interesse degli Spurs.

Nazionale - Francia

Anno di nascita - 1997

Ruolo - Attaccante

Squadra di appartenenza - Borussia Mönchengladbach

Scadenza contratto - 2024

Valore di mercato (Transfermarkt) - 35 milioni