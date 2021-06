Euro 2020 - Gli uomini mercato: Xhaka è la prima richiesta di Mourinho. Roma vicinissima

vedi letture

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Granit Xhaka - Si sono sfidati, si sono apprezzati, si sono annusati. Ora José Mourinho e il centrocampista svizzero di origini albanesi potrebbero trovarsi insieme. L’ingaggio di Xhaka è stata una delle prime richieste dello Special One alla Roma, frutto dell’apprezzamento già dimostrato ai tempi in cui i due sono stati avversari in Premier League. Il giocatore, per la cronaca, ha ricambiato negli ultimi giorni: “Mou è un vincente, le sue parole fanno piacere”. Feeling reciproco, insomma, tant’è che il classe ’92 ha già trovato l’accordo con i capitolini: contratto fino al 2025, per rinforzare il centrocampo giallorosso con un giocatore di fisico e di qualità, di esperienza e anche adattabilità. Perfetto per fare reparto con Veretout&Co. Di mezzo, c’è dell’Arsenal: all’Emirates, Xhaka ha vissuto cinque stagioni che sono state un susseguirsi di emozioni e vicende. Ha avuto la fascia da capitano e l’ha persa (nella Svizzera che sfiderà l’Italia lo è tuttora), ha insultato i tifosi, ha perso il posto e l’ha riguadagnato. A Londra nord c’è chi lo ama e chi lo odia, di fatto è comunque un giocatore che nello scacchiere dei Gunners ha la sua centralità. Ragion per cui l’Arsenal chiede almeno 20 milioni: la Roma ne offre 15. Una distanza che pare colmabile, per dare a Mou il primo rinforzo che ha chiesto.

Nazionale - Svizzera

Anno di nascita - 1992

Ruolo - Centrocampista

Squadra di appartenenza - Arsenal

Scadenza contratto - 2023

Valore di mercato (Transfermarkt) - 22 milioni