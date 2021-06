Euro2020, Gruppo F: la classifica. La Germania si rilancia, passo falso per la Francia

Con la vittoria della Germania contro il Portogallo si è conclusa la seconda giornata del Gruppo F, che ha visto una grande sorpresa, con il pareggio della Francia contro l’Ungheria dell’italiano Marco Rossi. La classifica ora vede i transalpini primi a quota 4 punti, con la Germania che raggiunge e scavalca il Portogallo a 3, con l’Ungheria ultima ad un punto, ma ancora in corsa per un posto agli ottavi. Tutto in bilico in vista dell’ultima giornata, in cui la Francia sfiderà il Portogallo, e con la Germania di Low in campo contro l’Ungheria.

Seconda giornata

Ungheria-Francia 1-1 (Fiola, Griezmann)

Portogallo-Germania 2-4 (Ronaldo, Jota; AG Dias, AG Guerreiro, Havertz, Gosens)