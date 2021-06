Finisce il primo tempo tra Danimarca e Finlandia dopo la sospensione: 0-0 al 45'

I primi 45’ di gioco tra Danimarca e Finlandia vanno in archivio. La partita è stata sospesa a cinque minuti dalla fine del primo tempo a causa di un malore accusato da Christian Eriksen: il centrocampista danese, dopo attimi di paura, è tornato cosciente e le condizioni di salute sono al momento stabili. Entrambe le nazionali, dopo un confronto con la UEFA, hanno deciso di tornare in campo e terminare la gara.

MONOLOGO BIANCOROSSO - Nei primi 20’ di gioco c’è solo una squadra in campo: la Danimarca. Eriksen e compagni iniziano a macinare gioco sin dalle prime azioni, al 6’ Braithwaite prova a mettere in area un pallone pericoloso, ma la difesa finlandese allontana in qualche modo il pericolo. La prima vera azione pericolosa arriva al 16’: Hojbjerg anticipa tutti di testa e prova a battere a rete, Hradecky si esalta e devia in corner. Al 21’ Eriksen prova ancora a spaventare il numero 1 della Finlandia, ma il destro del centrocampista dell’Inter viene respinto.

GARA SOSPESA - Dopo la sfuriata dei padroni di casa le interruzioni scandiscono la prima frazione, non si gioca praticamente per un quarto d’ora. La Danimarca prova a gestire il possesso del pallone, ma la squadra di Kanerva non lascia varchi in attacco. Al 40’ Braithwaite prende l’iniziativa e prova la conclusione dal limite dell’area, il tiro però non trova l’effetto giusto. A pochi minuti dal termine Eriksen si accascia a terra a causa di un malore improvviso, dopo i soccorsi il centrocampista dell’Inter è attualmente fuori pericolo. La gara viene prima sospesa, poi si riprende a giocare: il primo tempo termina 0-0.