Finlandia-Russia 0-1, Safonov: "Sono felice del mio esordio da titolare in nazionale"

Matvey Safonov, portiere della Russia, è stato lanciato oggi dal ct Stanislav Cherchesov. Per lui è la terza presenza in nazionale. Ecco le sue parole riportate dal sito UEFA.com: "Sono felice di essere partito titolare per la prima volta con la nazionale, di aver vinto e aver mantenuto la porta inviolata. Il match non è iniziato molto bene quando abbiamo subìto gol, ma per fortuna era fuorigioco. Poi abbiamo avuto il controllo della situazione, abbiamo fatto una buona partita e abbiamo vinto meritatamente".