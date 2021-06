Finlandia-Russia, formazioni ufficiali: Cherchesov lancia Miranchuk dal 1' e cambia il portiere

Di seguito le formazioni ufficiali di Finlandia-Russia, seconda giornata del Gruppo B di Euro 2020. Spicca nella Russia la presenza dell'atalantino Miranchuk, entrato a partita in corso contro il Belgio. Cambio fra i pali con Safonov al posto di Shunin, contestato nella partita persa per 0-3 contro i diables rouges. Al posto dell'infortunato Zhirkov spazio a Kuzyaev. Per la Finlandia la novità è rappresentata dall'assenza del capitano Sparv, oggi in panchina. Al suo posto a centrocampo Rasmus Schuller:

FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; Toivio, Arajuuuri, O'Shaughnessy; Raitala, Schuller, Lod, Kamara, Uronen; Pukki, Pohjanpalo. A disp. Joronen, Jaakkola, Vaisanen, Jensen, Soiri, Sparv, Alho, Kauko, Lappalainen, Valakari, Ivanov, Forss. All. Kanerva.

RUSSIA (4-3-3): Safonov; Mario Fernandes, Diveev, Dzhikiya, Kuzyaev; Zobnin, Barinov, Ozdoev; Aleksei Miranchuk, Dzyuba, Golovin. A disp. Shunun, Dyupin, Karavaev, Semenov, Cheryshev, Sobolev, Zabolotny, Zhamaletdinov, Fomin, Evgenyev, Makarov, Mukhin. All. Cherchesov.

ARBITRO: Makkelie (Paesi Bassi)

ASSISTENTI: Steegstra e De Vries (Paesi Bassi)

IV UOMO: Kovacs (Romania)

VAR: Van Boekel (Paesi Bassi)