Fischi al gesto dell'Inghilterra in favore del BLM, Southgate: "Accettiamo questa situazione"

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico dell'Inghilterra Gareth Southgate ha commentato i fischi al gesto dei giocatori inglesi che prima del calcio d'inizio si sono inginocchiati in segno di solidarietà al movimento Black Lives Matter: "Me lo aspettavo. Il gruppo accetta questa situazione. Questo non ti impedirà di farlo e non cambia la nostra percezione della cosa. Continuerò a sostenere i miei giocatori e il mio staff. Certo, hai il diritto di chiederci la domanda ma preferiamo andare avanti. Secondo me, è inutile parlarne più".