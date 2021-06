Foden svela il voto dell'Inghilterra: "Se vinciamo gli Europei tutti biondi e col mio taglio di capelli"

vedi letture

I calciatori inglesi hanno fatto un voto in caso di vittoria degli Europei: secondo quanto dichiarato da Phil Foden a talkSPORT i suoi compagni di squadra lo emuleranno tingendosi i capelli di biondo: "Se vinciamo ho detto alla squadra di avere il mio stesso taglio di capelli! Sono tutti d'accordo, quindi si spera che, se lo vinciamo, vedrete tutti con lo stesso taglio di capelli". C'è già un precedente nel corso di una grande competizione internazionale ed è quello della Romania, che una volta qualificatasi agli ottavi di finale di Francia '98 con un turno d'anticipo, si presentò per l'ultima partita della fase a gironi con i giocatori dai capelli biondo platino: "Ma loro non avevano tutti lo stesso taglio di capelli. Io farò in modo che tutti abbiano lo stesso taglio". L'Inghilterra non ha mai vinto un campionato europeo e l'unico grande torneo vinto è il Mondiale casalingo del 1966.