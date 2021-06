Francia, Deschamps elogia Mbappe: "Può cambiare il corso di ogni gara"

"Domani giochiamo alle 15, e infatti dopo la Germania ci siamo sempre allenati alle tre del pomeriggio per adattarci a questo orario". Didier Deschamps, ct della Francia, parla alla vigilia della sfida di Budapest contro l'Ungheria: "Pavard? Domani è disponibile. Mbappè? E' capace di cambiare il corso di ogni partita". Turn over? In un torneo come questo è importante, ma non decisivo, vincere la prima partita, però c'è anche la seconda, impegno a cui penso in modo positivo. Noi vogliamo qualificarci al più presto per gli ottavi, conta questo, e devo pensare bene alla formazione, perché poi avremo anche una terza sfida, con il Portogallo. Ma se contro l'Ungheria farò qualche cambio lo scoprirete domani".