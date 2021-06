Francia eliminata, Benzema: "Deluso per l'esito della partita. Torneremo ancora più forti"

Dopo l'eliminazione dall’Europeo, l'attaccante francese Karim Benzema ha commentato su Instagram: "Triste e deluso per l'esito della partita di ieri. La delusione è immensa, avrei voluto continuare ad emozionarvi ancora per molto tempo. Grazie per il vostro costante supporto dall'inizio di questo Europeo. Grazie per la forza che mi avrete dato ogni giorno. Niente è mai facile, continuiamo a lottare e a prepararci per il futuro e tornare ancora più forti".