Francia eliminata, Keane: "A questi livelli non puoi affidarti alla qualità e basta"

L'ex calciatore Roy Keane ha commentato l'eliminazione della Francia da Euro2020: "Hanno avuto alcuni giorni di preparazione e ovviamente hanno avuto un paio di problemi di infortuni, ma sono i campioni del mondo. Sembrava non aver fame, per tutta la qualità che hanno se non affronti gli avversari non va bene. Si sono affidati solo alla qualità e pensavano che fosse sufficiente. Questa è una grande lezione: a questo livello non puoi dipendere dalla tue qualità e basta. Avrei potuto giocare per la Svizzera stasera perché l'umore dei francesi era pessimo".