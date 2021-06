Francia, Hernandez in panchina con la Croazia. Deschamps passerà al 3-4-3: Rabiot a sinistra?

vedi letture

Didier Deschamps è pronto a cambiare la sua Francia. Contro la Croazia, alle 18, il CT si affiderà probabilmente al 3-4-3, anche a causa delle assenze di entrambi i terzini sinistri; come annunciato da L'Equipe, infatti, Lucas Hernandez sarà solo in panchina, mentre Digne non sarà a disposizione. I tre difensori centrali saranno Varane, Lenglete e Kimpembe, mentreBenjamin Pavard dovrebbe essere il titolare sulla corsia destra. A sinistra, molto probabilmente, ci sarà spazio per Adrien Rabiot.