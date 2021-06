Francia in vantaggio sulla Germania dopo 20': giocata di Pogba, autogol goffo di Hummels

vedi letture

Francia in vantaggio sulla Germania al 20' grazie all'autogol, goffo, di Mats Hummels. L'azione francese parte e viene rifinita da Paul Pogba, bravissimo a sventagliare d'esterno per la corsa di Hernandez. Il terzino del Bayern mette in mezzo un pallone forte e teso su cui Hummels interviene, male, mandando il pallone alle spalle di Neuer per l'1-0 Bleus.