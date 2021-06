Francia, Kimpembe è carico: "Abbiamo voglia di scendere in campo, siamo impazienti"

Il difensore della Francia Presnel Kimpembe ha parlato in conferenza stampa: "Mi preparo sempre allo stesso modo, è importante essere concentrati e pronti. Stiamo bene, restano ancora alcuni allenamenti per limare i dettagli. Differenze con l’attesa dei mondiali 2018? E’ uguale, non ci sono grandi cambiamenti. Abbiamo voglia di iniziare, abbiamo visto Italia-Turchia, siamo impazienti di scendere in campo".