Francia, Pavard risponde alle critiche: "I francesi non guardano le partite del Bayern"

vedi letture

Nel corso di un'intervista concessa a Eurosport, il difensore della Francia Benjamin Pavard ha risposto alle critiche ricevute in Patria: "La maggior parte dei francesi non guarda il Bayern Monaco. Guardano solo la Champions League dagli ottavi di finale in poi. In Germania, sono più giusti per quanto riguarda le critiche. Sono già stato criticato. Ci sono molte pressioni al Bayern ma i tedeschi sono più giusti nel mio caso perché guardano tutte le partite del Bayern. Se gioco al Bayern e se l'allenatore continua a schierarmi è perché sono piuttosto costante. Contano gli allenatori. Sanno che sono affidabile, un 'soldato capace di andare in guerra'. Se ho giocato quasi tutte le partite negli ultimi due anni è perché sono affidabile. Giusto?".