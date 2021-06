Francia, Sissoko non teme la Germania: "Sono forti ma noi faremo di tutto per vincere"

Il centrocampista della Francia Moussa Sissoko ha parlato in conferenza stampa del match contro la Germania: "Non c'è preferenza, l'obiettivo rimane lo stesso, vincere ogni partita. La Germania è una grande nazionale, vorranno fare di tutto per avere la meglio. Sarà difficile in Germania. Faremo di tutto per vincere".