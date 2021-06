Galles, Bale: "La gara di domani contro la Danimarca non sarà la mia ultima in Nazionale"

vedi letture

Il leader del Galles, Gareth Bale, non ha alcuna intenzione di fermare qui il suo cammino in Nazionale: "La gara di domani non sarà la mia ultima volta in Nazionale. Voglio passare il turno, tutti noi pensiamo solo alla Danimarca e a vincere. Conosciamo il valore dei nostri avversari, troveremo una squadra organizzata che vanta tanti grandi giocatori. Non la sottovaluteremo, ma ci faremo trovare pronti", le dichiarazioni dell'esterno di proprietà del Real Madrid.

Guarda il video in calce con tutte le parole di Bale!