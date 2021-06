Galles, Bale-Ramsey telepatici: insieme hanno creato quattro occasioni da rete

Gareth Bale e Aaron Ramsey sono senza dubbio le stelle di questo Galles e in campo sembrano trovarsi a occhi chiusi, quasi fossero telepatici. Nella sfida contro la Turchia di questa sera infatti i due giocatori sono stati protagonisti nella creazione di quattro palle gol, con una andata a segno, il numero più alto di occasioni create da una coppia d'attacco in una singola partita in questo Europeo. I due già cinque anni fa erano stati protagonisti di un evento simile nella gara contro la Russia quando furono ben sei le occasioni nate dallo scambio fra i due giocatori.

4 - Gareth Bale and Aaron Ramsey created a total of four chances for one another against Turkey, the most of any duo in a single game at EURO 2020. At EURO 2016, the most by any pair in a single game was also Bale and Ramsey (six against Russia). Telepathic. #EURO2020 pic.twitter.com/f4cJznt77r

