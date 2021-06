Galles, il ct Page in conferenza: "Svizzera squadra offensiva. Italia favorita del girone"

"Domani affronteremo una squadra molto offensiva come la Svizzera, con terzini esterni che spingono. Comprensibilmente l'Italia è probabilmente la favorita del gruppo". Lo ha detto il ct del Galles Rob Page in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Svizzera. "Dimostriamo ai nostri avversari il rispetto che meritano, ma ci stiamo avvicinando anche alla sfida in buona forma. Le squadre ci rispetteranno per questo - ha proseguito - Penso che abbiamo dimostrato in passato che possiamo giocare col 3-4-3, avere due centravanti all'interno e giocare con un falso nove. Possiamo anche giocare con una difesa a quattro, quindi possiamo mescolare le cose. Ho in mente una squadra da qualche settimana. Ventiquattro ore prima della partita, tutti sono in forma e impazienti di partire".