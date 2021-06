Galles, Roberts: "Il momento più bello della mia carriera. Domenica sfida importante"

Autore del gol del definitivo 2-0 Connor Roberts, difensore del Galles, ha parlato così nel post gara ai microfoni della UEFA : "Questo è il momento più bello della mia carriera e probabilmente non sarà più eguagliato. Giocare in una competizione così importante rappresenta l'apice per me e riuscire ad avvicinare il Galles alla fase successiva è qualcosa di incredibile. Oggi abbiamo fatto un passo importante, ma domenica avremo una partita importante. - continua Roberts -Siamo un gruppo giovane, ma abbiamo resilienza e tutti noi corriamo fino all'ultimo minuto come successo stasera".