Germania, Gnabry difende Sane: "Non capisco i fischi. I tifosi dovrebbero supportarlo"

L’attaccante della Germana Serge Gnabry ha parlato ai media tedeschi difendendo dalle critiche il compagno di reparto Leroy Sané: “Personalmente non riesco a capire coloro che lo fischiano, sarebbe molto più bello se arrivasse il supporto da parte dei tifosi nei suoi confronti. Capisco che il fatto che non abbia ancora segnato, come me e Muller, non sia il massimo perché tutti noi vorremmo realizzare un gol, ma queste critiche non aiutano e non fanno bene né a lui né a noi”.