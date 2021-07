Germania, Kimmich: "Delusione profonda ma ciò che ha fatto Low non sarà mai dimenticato"

vedi letture

Il centrocampista della Germania Joshua Kimmich ha affidato a Instagram i suoi pensieri dopo l'eliminazione dall'Europeo: "La delusione è profonda ed è davvero difficile per me elaborare il tutto. In ogni momento ho creduto al 100% che avremmo potuto vincere il torneo e sono molto triste che non siamo riusciti a rendere voi e tutti noi orgogliosi. E' stata una grande opportunità che purtroppo non abbiamo potuto sfruttare, eppure sono sicuro che torneremo. Grazie per il vostro sostegno. E' stata una sensazione travolgente poter finalmente giocare di nuovo davanti a voi! E molte grazie al nostro allenatore Jogi Low. Ciò che ha fatto non sarà dimenticato. Sono grato per la fiducia che ha riposto in me negli anni. E' sempre un onore giocare per il nostro Paese".