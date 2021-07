Giuliani confronta Donnarumma e Pickford: "Ecco in cosa è più forte il portiere inglese"

Presente negli studi di 'Sky', il portiere della Nazionale femminile Laura Giuliani ha analizzato il confronto tra i due numeri uno presenti a Wembley: "Donnarumma da un lato, Pickford dall'altro. "Donnarumma - ha detto - quando entra per il riscaldamento fa sempre gli stessi gesti per ritrovare la sicurezza, in questo momento le farfalle nello stomaco credo le abbia anche lui. Lui e Pickford sono portieri molto diversi, Donnarumma fa della fisicità il suo punto di forza mentre Pickford è molto più esplosivo, che non doveva partire titolare ma sta facendo un ottimo Europeo. E' forte con i piedi, può trovare imbucate centrali. Su questo fondamentale Donnarumma è leggermente sotto, ma in questo Europeo sta facendo cose straordinarie".