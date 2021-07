Grealish ancora amareggiato: "Assolutamente devastato. Tifosi fantastici, spero di ripagarvi"

Il day after è ancora amaro per i calciatori inglesi. Jack Grealish, attraverso il proprio account Twitter, ha espresso i propri sentimenti per la sconfitta subita in finale dalla squadra di Southgate contro l'Italia: "Assolutamente devastato. Non riesco davvero a spiegare cosa abbia significato per me il modo in cui i tifosi si sono comportati nelle ultime 7 settimane. Spero di poter ripagare ognuno di voi".